Выставка расскажет об орловских друзьях Лермонтова

Областная библиотека организовала сразу два мероприятия в честь великого поэта.

В отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина организована выставка литературы «Михаил Юрьевич Лермонтов и Орловский край». Она проработает до самого конца октября. Название выставки было выбрано не случайно, поскольку жизнь гениального поэта была неразрывно связана с Орловщиной. Прежде всего, его предки по материнской линии Арсеньевы были орловцами. Например, им принадлежало родовое имение Васильевка Елецкого уезда Орловской губернии. Правда, сейчас это имение находится на территории Липецкой области. Впрочем, этим связи Лермонтова с орловской землей не ограничиваются.

«Судьба близко свела Лермонтова с нашим земляком – поэтом Семеном Егоровичем Раичем, который был его учителем во время учебы в Благородном пансионе при Московском университете, – рассказали в «Бунинке». – Семен Егорович дал Лермонтову значительные знания по истории литературы, развил его поэтическую технику».

Во время учебы в пансионе у Михаила Юрьевича появились и другие друзья-орловцы, в частности, кузены Николай и Владимир Шеншины, родственники знаменитого поэта Афанасия Фета. Им принадлежало имение Волково Мценского уезда. Кроме того, Лермонтов был близко знаком с генералом Алексеем Ермоловым, прославленным орловцем. Их встреча состоялась в 1841 года в Москве.

«Михаил Юрьевич дважды виделся с Иваном Тургеневым – в доме княжны Шаховской и на маскараде в благородном собрании под новый, 1840 год, – добавили в «Бунинке». – Тургенев любил творчество Лермонтова. Оно оказало большое влияние на лирику и поэмы молодого Тургенева. Лермонтов был одним из любимейших поэтов Лескова и Андреева. Существует легенда о посещении Михаилом Юрьевичем в 1841 году имения своего друга Глебова в Мишково Мценского уезда (ныне Залегощенский район). Глебов был впоследствии секундантом Мартынова на дуэли с поэтом. В настоящее время одна из улиц города Орла носит имя Михаила Юрьевича Лермонтова».

Вторая выставка будет работать с 7 по 21 октября в отделе искусств Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Ее название звучит так: «Лермонтов Михаил Юрьевич: 210 лет со дня рождения поэта». В качестве экспонатов выбрана музыкально-нотная литература: нотные сборники песен, хоров, дуэтов на стихи поэта «Белеет парус одинокий», «Горные вершины», «Воздушный корабль», запись оперы «Демон», записи романсов на его слова, а также произведения Лермонтова в исполнении популярных отечественных актеров.

«Среди книг наибольший интерес представляет справочник «Лермонтов в музыке» и книга «К музыке», написанная исследователем творчества поэта И. Андрониковым, одна из глав которой называется «Музыкальность Лермонтова». Представлены и видеофильмы на сюжеты Лермонтова «Маскарад», «Герой нашего времени», – добавили в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»