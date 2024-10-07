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Путин отметил орденом орловца, погибшего при атаке БПЛА

7.10.2024 | 15:45 Новости, Общество, СВО

Президент России подписал соответствующий указ.

Фото: УМЧС по Орловской области

Романа Петрашова посмертно отметили Орденом Мужества. Орловец награждён за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях.

Мужчина работал в пожарной части №8 города Ливны. Он погиб 27 мая этого года во время вражеской атаки на автозаправочную станцию. После удара беспилотника на АЗС начался пожар. Спасатели начали сбивать пламя. В этот момент по ним ударил ещё один БПЛА.

Петрашову был 31 год. Как раз на момент его гибели в семье орловца ждали рождение ребёнка.

Мужчину похоронили в Ливенском районе в селе Крутое на местном кладбище.

ИА «Орелград»


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