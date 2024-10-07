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Орловец пересел с питбайка на «Скорую помощь»

7.10.2024 | 15:01 Новости, Происшествия

ДТП произошло сегодня утром.

Фото: Управление МВД по Орловской области

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

44-летний мужчина ехал на питбайке по улице Ливенской. Орловец двигался в сторону 1-й Курской.

В районе дома №46 двухколёсный транспорт налетел на легковую машину «Лада Гранта». Ей управлял 30-летний мужчина.

В итоге водителя питбайка доставили в больницу.

Ранее в ГАИ Орловской области сообщили, что за выходные в регионе произошло 36 ДТП. 10 человек получили различные травмы, один погиб.

ИА «Орелград»


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