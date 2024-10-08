В Орле выявили творог со стафилококком

Опасный микроорганизм обнаружили эксперты испытательной лаборатории.

Эксперты Орловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» в рамках пищевого мониторинга специалистами исследовали образцы творога, который, судя по маркировке, был изготовлен в полном соответствии требованиям ГОСТ. Испытание проводилось по микробиологическим показателям. Один из образцов проверку не выдержал – в нем был обнаружен микроорганизм вида Staphylococcus aureus. Как пояснили в учреждении, требования к безопасности молочной продукции определяются соответствующим техническим регламентом Таможенного союза.

«В твороге со сроком хранения более 72 часов не допускается наличие Staphylococcus aureus в 0,1 грамма, – уточнили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Полученный результат: «Staphylococcus aureus обнаружен в 0,1 грамма продукта». Стафилококк широко распространен на планете. Он живет и размножается на предметах обихода, продуктах питания, коже и слизистых оболочках человека. Обычно стафилококк не вызывает заболеваний в организме человека, так как является его нормальной микрофлорой, но существуют патогенные (болезнетворные) штаммы стафилококка, например, золотистый стафилококк или Staphylococcus aureus».

Последний эксперты квалифицируют как стойкий микроорганизм, который способен жить и размножаться даже при отсутствии кислорода. Более того, такие микроорганизмы очень устойчивы к воздействиям факторов внешней среды, поэтому, например, в замороженных пищевых продуктах они сохраняют жизнеспособность в течение нескольких месяцев. Также стафилококки хорошо переносят высокую концентрацию сахара и поваренной соли.

«Стафилококковые пищевые отравления чаще связывают с употреблением молочных продуктов (молоко, сметана, творог и др.), мясных, рыбных и овощных блюд, кремовых кондитерских изделий, салатов, – объясняют эксперты. – Стафилококк способен размножаться в пище, не изменяя ее органолептических свойств (запах, вкус). Скорость продуцирования стафилококками экзотоксина зависит от условий хранения пищевых продуктов (время, температура), от химического состава продуктов, кислотности и др. параметров».

Профилактика стафилококковых токсикозов сводится к проведению мероприятий, исключающих возможность попадания возбудителей в пищевые продукты, и созда¬нию условий, задерживающих развитие стафилококков и накопление энтеротоксина в продуктах. Если человек все же отравился, то стоит знать, что инкубационный период при стафилококковых интоксикациях обычно составляет 2-4 часа. Тошнота, рвота, диарея, боли в животе и слабость наступают внезапно, при этом температура тела повышается редко. Продолжительность заболевания составляет 1-2 дня.

ИА «Орелград»