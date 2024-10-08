Бастрыкин защитил орловского инвалида ВОВ

Глава СКР поручил возбудить дело в связи с издевательствами над пожилой орловчанкой.

Поручение дано глава орловского Управления ведомства Петру Юдину. Также он должен будет доложить Бастрыкину о ситуации.

На данный момент органами регионального подразделения Следственного комитета организована предварительная проверка.

Напомним, о проблеме рассказала «Русская община». Общественники опубликовали видеоролик, рассказывающий об издевательствах взрослого внука над пожилой женщиной — инвалидом Великой Отечественной войны, бывшей узницей нацистского концлагеря.

От действий орловца страдали и другие родственники, а также соседи. Однако по предварительным данным, пока он привлекался только к административной ответственности.

После обнародования этой информации о проведении проверок сообщили в прокуратуре и полиции.

ИА «Орелград»