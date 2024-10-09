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В Орле протекающая крыша чуть не привела к пожару

9.10.2024 | 17:18 Новости, Происшествия

В опасности оказался многоквартирный дом.

Фото: vk.com/nf_orel

Здание находится на улице 8 Марта, 23. ЧП случилось на этих выходных. После этого жильцы обратились в региональный штаб «Общероссийского народного фронта».

«На восьмом этаже из-за постоянной протечки кровли произошло замыкание в электрощите и началось возгорание», – рассказали общественники. Орловцы услышали хлопки и взрывы. Появились признаки возгорания и задымления. Однако последствия удалось ликвидировать достаточно оперативно — пожар затронул только обои.

Жильцы добиваются ремонта кровли несколько лет. На двух верхних этажах вода льётся по потолкам и стенам, в квартирах растёт чёрная плесень. При этом капитальный ремонт не планируется, а в рамках текущих работ проблема не устраняется.

На данный момент ОНФ обратился по этому поводу в прокуратуру. Проверка уже стартовала.

ИА «Орелград»


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