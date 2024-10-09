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При мэрии Орла создали рабочую группу по казачеству

9.10.2024 | 18:13 Новости, Общество

Её состав утвердил мэр Юрий Парахин.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области (иллюстративное)

Постановление опубликовано на официальном портале администрации города.

Прежде всего, рабочая группа будет выполнять роль посредника между городскими властями и общественными объединениями казаков. Это совещательный орган, действующий на постоянной основе. Естественно, что целями её работы будет воспитание патриотизма, а также сохранение культуры казачества.

При этом предполагается, что казаков будут привлекать, например, к охране общественного порядка, а также к устранению последствий ЧП.

В состав группы вошли городские чиновники, представители Вооружённых сил России, а также Николай Андреев (атаман Орловского городского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско») и Михаил Потуроев (атаман Орловского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»). Кроме того, есть и православный священник (протоиерей Александр Кузнецов).

ИА “Орелград”


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