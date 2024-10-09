При мэрии Орла создали рабочую группу по казачеству

Её состав утвердил мэр Юрий Парахин.

Постановление опубликовано на официальном портале администрации города.

Прежде всего, рабочая группа будет выполнять роль посредника между городскими властями и общественными объединениями казаков. Это совещательный орган, действующий на постоянной основе. Естественно, что целями её работы будет воспитание патриотизма, а также сохранение культуры казачества.

При этом предполагается, что казаков будут привлекать, например, к охране общественного порядка, а также к устранению последствий ЧП.

В состав группы вошли городские чиновники, представители Вооружённых сил России, а также Николай Андреев (атаман Орловского городского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско») и Михаил Потуроев (атаман Орловского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»). Кроме того, есть и православный священник (протоиерей Александр Кузнецов).

ИА “Орелград”