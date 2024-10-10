Крупнейшая в России «Планета» установлена в Ливнах

В городе Орловской области установлен второй в России объемный шар-инсталляция.

Объемный шар-инсталляция под названием «Планета» появился на пересечении улиц Дзержинского и Ленина. Об этом сообщает администрация города Ливны. Шар установлен в рамках реализации проекта благоустройства участка улицы Дзержинского. Проект носит название «На крыльях перепелки», а реализуется он на средства гранта, который Ливны получили за победу во всероссийском конкурсе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Ливны — второй город в России, где установлена такая фигура.

«Первый подобный декоративный объект появился в Магнитогорске, однако нашему он вдвое уступает в размерах, – уточнили в администрации города Ливны. – Диаметр конструкции, которая будет украшать наш город, — 5 метров! Температура эксплуатации: от минус 45 градусов до плюс 50 градусов. Изделие состоит из каркаса, обтянутого светодиодной лентой. Город Ливны для наглядности выделен красной лампочкой».

Власти города уверены, что со временем этот шар станет одной из визитных карточек города. Наверняка он понравится и туристам. Из шара решили сделать фотозону. В конструкции оборудован вход, так что любой желающий сможет сделать на память интересное фото. В мэрии добавили, что приемка этого объекта уже состоялась. Участие в ней принимали члены общественной комиссии, которые тщательно осмотрели изделие и подписали соответствующие акты.

«В ближайшее время в рамках благоустройства общественной территории «На крыльях перепелки» на улице Дзержинского появятся и другие арт-объекты и инсталляции, – обещают в мэрии. – Хочется верить, что бережная эксплуатация этого и всех других объектов благоустройства позволит нам сохранить красоту и порядок на долгие годы».

ИА «Орелград»