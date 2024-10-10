В 2025-м в Орле отремонтируют новые улицы

Некоторые из них сегодня назвал мэр Орла.

Юрий Парахин сделал соответствующее заявление на заседании с главами муниципальных образований. Оно состоялось сегодня.

«С целью формирования плана работ на 25-й год получено положительное заключение на капитальный ремонт ряда объектов», – заявил Парахин. К ним относятся:

участок дороги по улицам Брестской, Горького и Тургенева (в районе «Трилистника»),

улица Красина,

улица Красноармейская,

улица Пушкина,

улица Салтыкова-Щедрина,

дорога к озеру «Светлая жизнь».

Кроме того, в мэрии разрабатывают проекты ремонта участка улицы Раздольной, улиц Сурена Шаумяна, 1-й Посадской, Игнатова, Колхозной, Солнцевской и Тамбовской.

«Также корректируется, с учётом изменения нормативов, документация на ремонт улицы Комсомольской на участке от Гостиной до Красина», – дополнил Парахин.

ИА «Орелград»