В 2025-м в Орле отремонтируют новые улицы

Некоторые из них сегодня назвал мэр Орла.
Юрий Парахин сделал соответствующее заявление на заседании с главами муниципальных образований. Оно состоялось сегодня.
«С целью формирования плана работ на 25-й год получено положительное заключение на капитальный ремонт ряда объектов», – заявил Парахин. К ним относятся:
- участок дороги по улицам Брестской, Горького и Тургенева (в районе «Трилистника»),
- улица Красина,
- улица Красноармейская,
- улица Пушкина,
- улица Салтыкова-Щедрина,
- дорога к озеру «Светлая жизнь».
Кроме того, в мэрии разрабатывают проекты ремонта участка улицы Раздольной, улиц Сурена Шаумяна, 1-й Посадской, Игнатова, Колхозной, Солнцевской и Тамбовской.
«Также корректируется, с учётом изменения нормативов, документация на ремонт улицы Комсомольской на участке от Гостиной до Красина», – дополнил Парахин.
ИА «Орелград»