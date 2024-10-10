Орловский ИП обманул около 10 клиентов

В каждом из случаев ущерб составил от 35 до нескольких сотен тысяч рублей.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Заявления от пострадавших поступили в полицию Орла. Дела возбуждены в Советском районе. Известно, что мужчине 50 лет.

Орловец организовал фирму, которая занималась строительными и отделочными работами, изготовлением штор, а также продажей мебели. На протяжении некоторого периода он добросовестно исполнял взятые на себя обязательства, однако затем перестал.

При этом орловец брал предоплату за заказы, но под различными предлогами не исполнял их, а также не возвращал взятые средства. Теперь ему вменяют статью «мошенничество» (159 УК РФ).

По ходатайству следователя подозреваемый заключён под домашний арест. Также на него наложен запрет на исполнение ряда действий. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»