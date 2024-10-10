Реклама. Рекламодатель – АО «ДОМ.РФ». ИНН 7729355614.

Орловский ИП обманул около 10 клиентов

10.10.2024 | 12:45 Криминал, Новости

В каждом из случаев ущерб составил от 35 до нескольких сотен тысяч рублей.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Заявления от пострадавших поступили в полицию Орла. Дела возбуждены в Советском районе. Известно, что мужчине 50 лет.

Орловец организовал фирму, которая занималась строительными и отделочными работами, изготовлением штор, а также продажей мебели. На протяжении некоторого периода он добросовестно исполнял взятые на себя обязательства, однако затем перестал.

При этом орловец брал предоплату за заказы, но под различными предлогами не исполнял их, а также не возвращал взятые средства. Теперь ему вменяют статью «мошенничество» (159 УК РФ).

По ходатайству следователя подозреваемый заключён под домашний арест. Также на него наложен запрет на исполнение ряда действий. Следствие продолжается.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования