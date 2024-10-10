Роспотребнадзор помог орловцу взыскать деньги за некачественный смартфон

Нарушение выявили в Ливнах.

Об этом рассказали в региональном Управлении ведомства.

Роспотребнадзор подал иск в мировой суд Ливен и Ливенского района. Ведомство защитило права потребителя, который пытался вернуть деньги, уплаченные за смартфон ненадлежащего качества. Продавец отказывался идти ему навстречу добровольно.

В итоге суд вынес решение в пользу потребителя. С продавца взыскали уплаченные денежные средства, а также компенсацию морального вреда и штраф за нежелание решать вопрос во внесудебном порядке.

Всего в пользу орловца взыскали 31 тысячу 800 рублей. Пять тысяч рублей из них составила компенсация морального вреда.

«Решение суда вступило в законную силу», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»