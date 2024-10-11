Реклама. Рекламодатель – АО «ДОМ.РФ». ИНН 7729355614.

Орловчанка с позывным «Базука» рассказала о работе в подземном госпитале

11.10.2024 | 18:01 Новости, СВО

Женщина спасает жизни и здоровье бойцов в зоне СВО.

Фото: t.me/onf_orel

Небольшое интервью с нашей землячкой опубликовал региональный штаб «Общероссийского народного фронта».

Орловчанка, известная под позывным «Базука», работает в зоне специальной военной операции как врач около полутора месяцев. До этого она помогала фронту, в том числе, по медицинской части, но в качестве волонтёра.

Женщина рассказала, что выполняет обязанности в госпитале, который находится глубоко под землёй. Несмотря на это обстоятельство, здесь есть всё необходимое для полноценного лечения и комфортного пребывания раненых и больных защитников Отечества.

«Поступают к нам с линии боевого соприкосновения, и у нас они долечиваются», – отметила орловчанка.

Гражданских врачей или волонтёров среди сотрудников госпиталя нет.

Также врач рассказала, что на территории госпиталя нет доступа ни к телефонам, ни к интернету. Поэтому позвонить домой родным можно только выезжая на эвакуацию.

«Скучаю по ребёнку», – призналась женщина. Однако сын держит связь с мамой, передавая ей поделки через волонтёров. «У меня есть отдельная полка, где всё это хранится», – рассказала орловчанка.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования