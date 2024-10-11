Орловчанка с позывным «Базука» рассказала о работе в подземном госпитале

Женщина спасает жизни и здоровье бойцов в зоне СВО.

Небольшое интервью с нашей землячкой опубликовал региональный штаб «Общероссийского народного фронта».

Орловчанка, известная под позывным «Базука», работает в зоне специальной военной операции как врач около полутора месяцев. До этого она помогала фронту, в том числе, по медицинской части, но в качестве волонтёра.

Женщина рассказала, что выполняет обязанности в госпитале, который находится глубоко под землёй. Несмотря на это обстоятельство, здесь есть всё необходимое для полноценного лечения и комфортного пребывания раненых и больных защитников Отечества.

«Поступают к нам с линии боевого соприкосновения, и у нас они долечиваются», – отметила орловчанка.

Гражданских врачей или волонтёров среди сотрудников госпиталя нет.

Также врач рассказала, что на территории госпиталя нет доступа ни к телефонам, ни к интернету. Поэтому позвонить домой родным можно только выезжая на эвакуацию.

«Скучаю по ребёнку», – призналась женщина. Однако сын держит связь с мамой, передавая ей поделки через волонтёров. «У меня есть отдельная полка, где всё это хранится», – рассказала орловчанка.

ИА «Орелград»