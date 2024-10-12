На Орловщине расширили требования к агрострахованию

Важным условием стало наличие рейтинга финансовой надежности.

Правительство Орловской области внесло изменения в постановление «О предоставлении субсидий на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования». Оно было принято в феврале этого года. В частности, поправки внесены в «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на поддержку сельскохозяйственного страхования».

В соответствии с постановлением губернатора Андрея Клычкова, установлено требование к организациям, осуществляющим сельскохозяйственное страхование с государственной поддержкой. Обязательным отныне является наличие рейтинга финансовой надежности не ниже уровня «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. Составляет данный рейтинг акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА».

Альтернативный вариант: рейтинг АО «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство». Постановление уже вступило в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2024 года. Напомним, что в Орловской области правительство за бюджетный счет выделяет аграриям субсидии на возмещение части их затрат на сельскохозяйственное страхование. Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является департамент сельского хозяйства.

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. Так, в растениеводстве субсидируется страховка на случай утраты и гибели урожая из-за неблагоприятных природных явлений и стихийных бедствий: атмосферной и почвенной засухи, суховея, заморозков, выпревания, града, крупного града, сильной пыльной бури, ледяной корки, сильного ливня, раннего снега, половодья, наводнения, ураганного ветра природного пожара и т.д.

В области животноводства субсидируется страховка на случай утраты или гибели крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, кроликов, птиц яйценоских и мясных пород, цыплят-бройлеров и пчелосемей. В данном случае поводом для выплаты страховой премии могут послужить заразные болезни животных, например африканская чума свиней, из-за которой умерщвляется все поголовье. В области объектов товарной аквакультуры и товарного рыбоводства страховка оформляется на случай утраты и гибели рыб, беспозвоночных и водорослей, например, в результате массовых отравлений.

ИА «Орелград»