Орловцы заключают по 8,5 брака в день

Такова статистика за истекшие девять месяцев 2024-го.

О ней рассказали в Управлении ЗАГС по Орловской области.

С января по сентябрь включительно в регионе вступили в брак 3064 пары. То есть, в среднем, орловцы заключали по 255 браков в месяц или по 8,5 в день.

За это же время в органах ЗАГС составили 3437 записей актов о рождении. В области родилось 1807 мальчиков и 1630 девочек, в том числе, 82 двойни.

Самыми популярными именами среди сильного пола стали Михаил (107 случаев), Александр и Матвей (по 92 случая). Девочек чаще всего называли Софиями, Викториями и Варварами.

ИА «Орелград»