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Орловцы заключают по 8,5 брака в день

11.10.2024 | 16:21 Новости, Общество

Такова статистика за истекшие девять месяцев 2024-го.

Фото: ИА «Орелград»

О ней рассказали в Управлении ЗАГС по Орловской области.

С января по сентябрь включительно в регионе вступили в брак 3064 пары. То есть, в среднем, орловцы заключали по 255 браков в месяц или по 8,5 в день.

За это же время в органах ЗАГС составили 3437 записей актов о рождении. В области родилось 1807 мальчиков и 1630 девочек, в том числе, 82 двойни.

Самыми популярными именами среди сильного пола стали Михаил (107 случаев), Александр и Матвей (по 92 случая). Девочек чаще всего называли Софиями, Викториями и Варварами.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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