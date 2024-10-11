В Орле назвали дату выпадения первого снега

В ближайшие дни в регионе заметно похолодает.

Об этом рассказали в Орловском гидрометцентре. Виной тому будет обширный арктический антициклон. Сейчас он идёт с севера на юг европейской части России, вытесняя тёплый антициклон.

«В субботу будет ещё довольно тёплая погода, а вот к понедельнику резко похолодает», – рассказали синоптики.

Дожди ожидаются уже завтра (небольшие) и послезавтра (кратковременные). В ночь на воскресенье, 13 октября, минимальная прогнозируемая температура снизится с плюс семи до плюс трёх градусов. Днём в последний день недели также заметно похолодает (примерно на шесть градусов, до плюс восьми — плюс тринадцати).

Ветер на выходных будет дуть с юго-востока и востока с порывами до 17 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 14 октября, температуры упадут ещё – до нуля. Кроме того, возможно выпадение осадков не только в виде дождя, но и в виде мокрого снега. Днём в первый день новой недели по Орловской области будет от плюс трёх до плюс восьми, также ожидаются небольшие или умеренные дожди.

ИА «Орелград»