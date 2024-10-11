В Орле осудили троих экс-полицейских

Их признали виновными в превышении должностных полномочий.

Новость сообщили в Управлении Следственного комитета России по Орловской области.

Известно, что ранее граждане работали в отделении №1 УМВД по областному центру. В мае 2021-го года житель города сообщил в полицию о хищении его средств. Сотрудники МВД выехали на место совершения преступления.

Однако полицейские решили укрыть данное событие от государственной системы учёта. При этом они принудили ещё одного человека, который не имел отношения к этому хищению, передать потерпевшему деньги в качестве компенсации.

Также полицейские сфальсифицировали документы, чтобы узаконить свои действия. Впоследствии один из них вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по соответствующему факту.

«Приговором суда назначены наказания в виде штрафа», – пояснили в СКР.

ИА «Орелград»