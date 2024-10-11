В Верховскую ЦРБ поступил новый аппарат УЗИ

Техника позволяет проводить ультразвуковое обследование сердца.

Ранее эту процедуру местные жители, прикреплённые к поликлинике, могли сделать только в областном центре. Теперь проверить сердце на аппарате УЗИ можно прямо в день визита к кардиологу. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Стоимость аппарата составляет около трёх миллионов рублей. Медицинскую технику удалось купить благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

УЗИ сердца (эхокардиография) считается одним из основных исследований в кардиологии. Его регулярно проводят пациентам, которые стоят на диспансерном учёте, а также для диагностики соответствующих заболеваний.

Показаниями к проведению процедуры могут стать жалобы на боль в сердце, головокружение или одышка, изменения, зафиксированные на кардиограмме. Также эхокардиографию могут назначать перед операцией и после неё – для контроля состояния в динамике.

ИА «Орелград»