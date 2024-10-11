В орловском храме пройдёт благотворительная ярмарка

Мероприятие запланировано на воскресенье.

Его проводит храм Иверской иконы Божьей Матери, расположенный на Привокзальной улице, 9. «Покровская ярмарка» начнётся после литургии (около 10 часов).

Планируется, что на торговых лавках будут представлены домашние консервация и выпечка, сладости, травяные чаи, сувенирная продукция.

Все желающие смогут купить товары, а также просто сделать пожертвования. Как уточнили в храме, вырученные и полученные средства пойдут «на добрые дела и помощь нуждающимся нашего прихода».

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ИА «Орелград»