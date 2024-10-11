Реклама. Рекламодатель – АО «ДОМ.РФ». ИНН 7729355614.

В орловском храме пройдёт благотворительная ярмарка

11.10.2024 | 11:22 Новости, Общество

Мероприятие запланировано на воскресенье.

Фото: orel-eparhia.ru

Его проводит храм Иверской иконы Божьей Матери, расположенный на Привокзальной улице, 9. «Покровская ярмарка» начнётся после литургии (около 10 часов).

Планируется, что на торговых лавках будут представлены домашние консервация и выпечка, сладости, травяные чаи, сувенирная продукция.

Все желающие смогут купить товары, а также просто сделать пожертвования. Как уточнили в храме, вырученные и полученные средства пойдут «на добрые дела и помощь нуждающимся нашего прихода».

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования