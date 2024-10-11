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Орловский вытрезвитель не может найти «клиентов»

11.10.2024 | 11:03 Важное, Новости, Общество

Пока его услугами никто не воспользовался.

Фото: ИА “Орелград”

Учреждение, о котором так много писали в СМИ и соцсетях, открылось ещё 1 сентября. Это удалось выяснить «Орёлграду» в Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Ответ на наш запрос пришёл от главы департамента Ирины Гаврилиной. Чиновница рассказала, что с 1 сентября в Орле открыто «специализированное отделение помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Как и планировалось, оно работает на базе «Центра социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий», который находится на улице Нормандия-Неман, 22.

«С момента открытия граждане в отделение не доставлялись», – призналась госслужащая.

Также в департаменте рассказали, что в данный момент продолжается «укомплектование штата отделения». Напомним, планировалось, что в вытрезвитель, рассчитанный на пять граждан, наберут целых 11 сотрудников.

ИА «Орелград»


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