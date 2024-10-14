Клычков будет сам «разгребать мусор»

Губернатор создал и возглавил новую рабочую группу.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился о создании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами. В ее состав вошли 44 человека, включая членов правительства региона, глав городов и районов, представителей регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «УК «Зеленая роща» и Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Орловской области.

Председателем нового коллегиального органа стал сам губернатор. Основными задачами рабочей группы заявлены: выработка единой позиции по вопросам совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления, подготовка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие казанную деятельность. Рабочая группа также призвана обеспечивать взаимодействие органов власти всех уровней с иными заинтересованными органами и организациями.

Она наделена правом приглашать и заслушивать на своих заседаниях специалистов и экспертов по «мусорным» вопросам. Рабочей группе разрешено проводить свои заседания в очной форме или в заочной форме в режиме видеоконференцсвязи. Проводиться они будут по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов рабочей группы, входящих в ее состав.

Решения нового коллегиального органа носят рекомендательный характер. Принимаются они простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы. Каждое решение оформляется в виде протокола. При несогласии с принятым решением член рабочей группы вправе изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения.

ИА «Орелград»