Областные власти поддержат рублем частные школы

Субсидии выделят на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией процесса образования.

Областные власти утвердили порядок предоставления из областного бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией предоставления начального, основного и среднего образования частными образовательными организациями, имеющими сельскохозяйственную направленность. Как следует из документа, субсидия предоставляется образовательным организациям, зарегистрированным на территории Орловской области, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ.

За казенный счет частникам будут компенсировать затраты на оплату труда педагогических работников – исходя из численности обучающихся по ступеням обучения и типам образовательных программ по состоянию на начало учебного года. Также субсидия должна покрыть расходы на приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов. В данном случае размер поддержки также будет рассчитываться, исходя из численности обучающихся по состоянию на начало учебного года.

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. Главным распорядителем средств областного бюджета по данному направлению является департамент образования. Соискатели должны пройти конкурсный отбор, который проводится способом запроса предложений. Главным критерием отбора участников является соответствие их требованиям и условиям, предусмотренным новым порядком.

Участники отбора на дату рассмотрения заявки и дату заключения соглашения не должны являться иноагентами и иностранными юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в перечень офшорных. Субсидии не положены школам, в уставном капитале которых доля прямого или косвенного участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов.

При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое или косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ, акции которых обращаются на организованных торгах в РФ. Участник отбора не должен находиться в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения. Кроме того, соискатель не должен получать средства из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Орловской области на аналогичные цели. И у него не должно быть просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иных денежных обязательств перед Орловской областью.

ИА «Орелград»