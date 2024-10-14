Названы условия снижения налоговых ставок

Главными условиями станут отсутствие недоимки в бюджет и высокая зарплата.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета приняли Закон Орловской области «Об установлении на 2025 год налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения». Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Эксперты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс дали необходимые разъяснения по его применению. Так, законом установлена налоговая ставка при применении упрощенной системы налогообложения в размере 1 процента в случае, если объектом налогообложения являются доходы.

Она предоставляется для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды экономической деятельности: разработка компьютерного программного обеспечения; деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий; деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; деятельность по сопровождению компьютерных систем; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; деятельность в области защиты информации и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры.

Налоговая ставка в размере 3 процента применяется для следующих видов деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук; деятельность ветеринарная; образование; деятельность больничных организаций; общая врачебная практика; специальная врачебная практика; деятельность в области медицины прочая; деятельность по уходу с обеспечением проживания; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

Налоговая ставка в размере пяти процентов предоставляется в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Она устанавливается для довольно большого количества видов деятельности, в том числе: сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства, строительство, издательская деятельность, производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот, деятельность в области защиты информации и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, образование, деятельность больничных организаций, общая врачебная практика, деятельность библиотек, архивов, музеев и так далее.

«Установлены следующие условия применения пониженных налоговых ставок: удельный вес дохода от реализации товаров (работ или услуг) при осуществлении указанных видов экономической деятельности составляет не менее 70 процентов в общей сумме доходов; размер среднемесячной заработной платы в расчете на одного работника должен быть не ниже двух минимальных размеров оплаты труда; отсутствие недоимки по уплате налогов, зачисляемых в консолидированный бюджет Орловской области, в размере более 3000 рублей», – подытожили эксперты.

ИА «Орелград»