Оборот орловских предприятий превысил полтриллиона рублей

Статистики оценили коммерческую деятельность предприятий региона.

Как сообщает Орелстат, в январе-августе 2024 года оборот организаций Орловской области сложился в сумме 528,9 миллиарда рублей, что на 17,2 процента больше, в действующих ценах, чем было в соответствующем периоде 2023 года. Озвученные данные представляют собой совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают их коммерческую деятельность.

Так, в оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг. Также в показатель включается выручка от продажи приобретенных на стороне товаров, без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей. Статистики подсчитали, что индекс промышленного производства в январе-августе 2024 года к соответствующему периоду прошлого года составил 108,8 процента.

Эксперты отмечают, что наибольшую степень влияния на общее состояние региональной экономики оказывает промышленный комплекс Орловской области, хотя ее принято считать аграрным регионом. По предварительной оценке, по итогам 2024 года индекс промышленного производства составит 105 процентов, а объем отгруженных товаров собственного производства достигнет 285,7 миллиарда рублей и по сравнению с предыдущим годом увеличится на 13,3 процента.

В ближайшие годы в Орловской области планируется в первую очередь развивать отрасли, концентрирующие в себе ключевые технологические компетенции и потенциал для импортозамещения. Перспективными специалисты называют такие направления, как электронная промышленность и производство электрооборудования, специализированное машиностроение: производство строительно-дорожной, коммунальной, наземной аэродромной, пожарной и прицепной техники.

Ранее правительство Орловской области спрогнозировало, что индекс промышленного производства по базовому варианту развития, предположительно, будет расти следующими темпами: в 2025 году он составит 102,2 процента, в 2026 году – 102,7 процента, в 2027 году – 103 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах достигнет к 2027 году 348,4 миллиарда рублей и возрастет относительно ожидаемого уровня 2024 года на 22 процента.

ИА «Орелград»