Две школы в Орле в преддверии зимы остались без окон и отопления

Капремонт гимназии №39 должны завершить уже в феврале.

Проблемы, которые стали вырисовываться еще летом, так и остаются. Об этом поговорили на заседании профильного комитета горсовета 17 октября. Не вызывает нареканий школа №15. Там работает орловский подрядчик «Авилон». «Сложившийся коллектив и отношения», – так охарактеризовал компанию исполняющий обязанности начальника МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» Андрей Карасев.

Курский «Стройкомплект» получил контракты на капремонт лицея №32 и гимназии №39. Пока из успехов руководитель ОМЗ смог назвать только демонтаж.

Депутаты, отметив, что начальник в ОМЗ – новичок, рассказали о своем видении объектов. Владислав Гафель сообщил, что в гимназии №39 отопление «на нулевом этапе».

«Не поленились. Спустились в подвал. Ничего нет», – прокомментировал Гефель данные подрядчиком обещания.

Он выразил сомнение, что через месяц отопление будет. Крыша сделана в один слой. Контур не закрыт. По лицею №32 также не готовы витражи. Через пару недель начнутся стабильно отрицательные температуры. Наполненная влагой внутренняя отделка пойдет трещинами и все отскочит.

Депутат Александр Головин также отметил, что внутренние «работы выполнены в никуда». В лицее №32 открытый периметр. Стекла едут, по словам подрядчика. Лет через 15 приедут, предположил Головин. Щели между рамами и стенами по 15 сантиметров, как это устранить – никто не отвечает. По его мнению, работы в промерзших школах придется остановить.

«До марта школа не прогреется. О внутренних работах можем забыть», – сказал Александр Головин.

Директор гимназии №39 Игорь Иваненко, которому кроме организации учебного процесса пришлось погрузиться и в стройку, также поделился своим видением. Несколько раз он оговаривался, что не имеет цели сгущать краски и наводить ужас, но… Открыт спортзал и два кабинета. Нет вообще дверей. В школе холодно. Технология прокладки системы не решена. Многие ключевые допработы секвестированы – их огромный список. Вернувшиеся ученики увидят только красивый фасад, а потом школу затопит ветхая канализация.

«Я не сгущаю краски, просто переживаю», – сказал Игорь Иваненко.

Подрядчик даже не закупает оборудование для системы отопления. А оно не придет за пару дней. Со стороны заказчика сильные послабления, отметили депутаты. Также они выразили несогласие с рутинным продлением срока контракта.

«Желания как-то усиливаться нет, – прокомментировал Владислав Гефель. – Официально они приступят и вы сможете принимать работы только в 2025 году», – при этом депутат отметил абсурдность того, что у ОМЗ, чиновников и подрядчика свои отличающиеся графики работ, а реального понимания нет ни у кого.

«Времени нет. Мы уже опаздываем, – сказал заместитель председателя горсовета Владимир Негин. Он предложил вынести вопрос на сессию и «откровенно обсудить». – В ноябре хотелось бы, чтобы мы увидели масштаб бедствия, источники финансирования его ликвидации, а также реальные действия. В июне ставились еще вопросы», – напомнил политик.

При этом на капремонт уже не хватает денег. Предварительно допработы посчитаны. Финальная сумма будет известна после экспертизы. Город будет просить у области субсидию, пояснил начальник управления строительства администрации Орла Никита Митряев.

ИА “Орелград”