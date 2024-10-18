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В Орле экстренно ремонтируют теплотрассу

18.10.2024 | 11:34 ЖКХ, Новости, Происшествия

«Похолодели» семь многоквартирных домов.

Фото: ИА «Орёлград»

Об этом сообщили в «Орёлгортеплоэнерго». Проблема «всплыла» в Заводском районе.

Тепла лишились потребители, получающие услуги от котельной, расположенной в переулке Ботаническом, 2-А. Ремонт обещают завершить сегодня к 17 часам.

«Похолодели» дома по Карачевскому переулку, 5, 7, 9 и 11, а также по Шпагатному переулку, 77, 79 и 61.

Напомним, что вход в отопительный сезон и ранее сопровождался подобными явлениями. 16 октября без тепла остался детский сад и 11 многоквартирных домов, в связи с чем прокуратура начала экстренную проверку. Кроме того, сообщалось о потоках горячей воды в Северном районе.

ИА «Орелград»


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