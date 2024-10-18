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С помощью прокуратуры тепло вернули в 60 домов в Орле

18.10.2024 | 13:51 Важное, ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Нарушения, связанные с отоплением, выявлены во всех районах областного центра.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Известно, что соответствующие представления внесены в адрес руководителей АО «Квадра» – «Орловская генерация», а также ряда управляющих компаний. Административные дела планируется возбудить по статьям 7.23 («нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами») и 14.1.3 («осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии»).

«В результате координирующей роли прокуратуры восстановлена подача тепла в более чем 60 многоквартирных домов, расположенных на территории города Орла», – отметили в ведомстве.

Также прокуратура запустила специальную горячую линию. Граждане могут обратиться на неё и рассказать о проблемах с отоплением.

В рабочее время с 9 до 18 часов звонки принимаются на номера:

  • 8 (4862) 40-56-35 – прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Максим Потапенко,
  • 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Екатерина Псарева,
  • 8 (4862) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Харыбина.

В нерабочее время и выходные дни:

  • 8-903-637-14-95 или 8 (4862) 43-63-89 – дежурный прокурор в прокуратуре Орловской области.

В рабочее и нерабочее время:

  • 8-929-777-89-19 – прокуратура Железнодорожного района Орла,
  • 8-910-304-81-60 – прокуратура Заводского района Орла,
  • 8-996-349-13-45 – прокуратура Советского района Орла,
  • 8-929-061-90-98 – прокуратура Северного района Орла.

ИА «Орелград»


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