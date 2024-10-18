Денис Орлов ушёл из «Движения первых»

Командир «Бригады Катукова» переведён на новую работу.

Однако руководство добровольческой дружиной останется за ним. Обо всём этом Орлов рассказал в своих официальных соцсетях.

«Мой путь в «Движении Первых» подошёл к концу. Я искренне рад и счастлив, что такая глава была в моей жизни, а также что на всю жизнь останусь Первым», – написал он.

Напомним, Орлов стал заместителем председателя совета регионального отделения «Движение Первых» Орловской области в апреле 2023 года. Масштабная федеральная молодёжная организация должна была стать современной версией пионерии.

Примерно за год до этого Орлов получил тяжёлое ранение в зоне СВО и был отправлен в отставку из вооружённых сил. Также в июле 2023-го он возглавил только что сформированную «Бригаду Катукова».

Как пояснил Орлов, теперь он займёт руководящую должность «на стратегическом объекте военного назначения». В его новые задачи будет входить организация и управление «процессами поражения важных объектов врага, уничтожения живой силы и техники противника».

При этом он уточнил, что продолжит руководить «Бригадой Катукова», а также собирается привлекать дружинников на выполнение боевых задач.

ИА «Орелград»