В Орле планируют ввести туристический налог

Предварительно решение одобрено на заседании комитета горсовета.

Обсуждение состоялось накануне, 17 октября. Планируется постепенный рост ставок с 1% до 5% в 2029 году, сообщает пресс-служба горсовета. Туристический налог — это местный налог, который касается владельцев гостиниц и других средств размещения. Возможность его введения в России появится в 2025 году. Платить туристический налог обязаны компании и индивидуальные предприниматели, которые оказывают гостиничные услуги, услуги временного проживания в отелях, хостелах и мотелях. Налоговая база – это стоимость номера или койко-места. Новый налог будут платить сами гостиницы (его отличие от курортного сбора). Однако не факт, что сбор в итоге не переложат на гостей.

Депутаты предложили установить дополнительные категории физических лиц, стоимость услуг по временному проживанию которых не включается в налоговую базу. Окончательное решение по введению будет принято на сессии. Средства, собранные за счет туристического налога, будут направлены на содержание, благоустройство, ремонт, реконструкцию объектов городской инфраструктуры, обещает администрация Орла. Каков прогнозируемый объем сборов, не уточнили.

ИА “Орелград”