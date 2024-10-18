СМИ сообщили о восстановлении мэра Орла в «Единой России»

Его членство в партии приостановили после возбуждения уголовного дела.

Информацию о восстановлении мэра Орла Юрия Парахина в партии опубликовал FLB.ru. По сведениям издания, это произошло практически «конспиративно», чтобы не привлекать внимания общественности и СМИ.

Как утверждает источник, Парахин подал в региональное отделение партии не только соответствующее заявление, но и комплект документов о прекращении уголовного преследования.

Членство мэра Орла приостановили ещё в 2021-м году. Это было связано с возбуждением дела по статье «халатность». По первоначальной версии следствия, в 2018-м году Парахин, занимая должность главы Орловского района, вместо ремонта улиц Свободы и Бугристая проложил дорогу к постороннему объекту. Сам он объяснял это технической ошибкой в наименовании улиц.

В январе этого года Следственный комитет закрыл дело за отсутствием состава преступления. В мае Орловский областной суд отказал прокуратуре в отмене прекращения данного преследования.

ИА «Орелград»