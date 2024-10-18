Реклама. Рекламодатель – АО «ДОМ.РФ». ИНН 7729355614.

СМИ сообщили о восстановлении мэра Орла в «Единой России»

18.10.2024 | 15:06 Важное, Новости, Общество, Политика

Его членство в партии приостановили после возбуждения уголовного дела.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Информацию о восстановлении мэра Орла Юрия Парахина в партии опубликовал FLB.ru. По сведениям издания, это произошло практически «конспиративно», чтобы не привлекать внимания общественности и СМИ.

Как утверждает источник, Парахин подал в региональное отделение партии не только соответствующее заявление, но и комплект документов о прекращении уголовного преследования.

Членство мэра Орла приостановили ещё в 2021-м году. Это было связано с возбуждением дела по статье «халатность». По первоначальной версии следствия, в 2018-м году Парахин, занимая должность главы Орловского района, вместо ремонта улиц Свободы и Бугристая проложил дорогу к постороннему объекту. Сам он объяснял это технической ошибкой в наименовании улиц.

В январе этого года Следственный комитет закрыл дело за отсутствием состава преступления. В мае Орловский областной суд отказал прокуратуре в отмене прекращения данного преследования.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования