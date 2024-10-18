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За нарушение трудовых прав наказали около 400 орловцев

18.10.2024 | 11:06 Закон и порядок, Новости

Такова статистика текущего года.

Фото: ИА «Орелград»

Ей поделились в прокуратуре Орловской области.

В текущем году прокурорами установлено около 1200 различных нарушений трудового законодательства. В суды направлено 49 соответствующих исков.

К дисциплинарной или административной ответственности привлечены примерно 400 виновных должностных лиц. Также возбуждено одно уголовное дело.

Так, примерно 250 орловцев, благодаря работе прокуратуры, смогли получить задержанную зарплату. Общая сумма выданных зарплатных долгов составила 5,6 миллиона рублей. По этим проблемам привлечены к административной ответственности 33 должностных лица.

Также ещё пять работодателей заставили административно отвечать за уклонение от оформления трудовых отношений. Известно, что этих нарушителей оштрафовали.

ИА «Орелград»


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