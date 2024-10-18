19 дронов атаковали Орловщину примерно за сутки

Таковы данные губернатора.

Они немного расходятся с данными Министерства обороны России. В любом случае, согласно официальным сообщениям, обошлось без ранений и разрушений.

Минобороны сообщило о пяти новых дронах, сбитых над Орловщиной накануне (с 16:40 до 17:30), затем ещё о двух таких атаках (с 17:30 до 17:50). Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал о всех семи последних случаях только примерно в 23:00.

«Благодаря нашим защитникам пострадавших и повреждений на территории области нет, оперативные службы проводят соответствующие мероприятия на местах происшествий», – добавил он.

Таким образом, с вечера предыдущего дня, 16 октября, над нашим регионом, в общей сложности, сбили 19 вражеских БПЛА (по версии губернатора) или 18 (по версии Министерства обороны).

ИА «Орелград»