В Орловской области измерят школьное благополучие

Сопоставительные исследования качества образования проведут в пяти школах.

В Орловской области стартовали национальные сопоставительные исследования качества образования (НИКО). Они продлятся по 31 октября 2024 года и пройдут в пяти школах региона. В них примут участие восьмиклассники и десятиклассники, а также администрация, педработники и родители и законные представители школьников Они пройдут онлайн-анкетирование. Основным объектом НИКО станет изучение воспитательного потенциала образовательных организаций.

«Результаты НИКО позволят оценить качество воспитательной работы в школе с точки зрения имеющихся ресурсов и дефицитов, а также определить степень сформированности ценностных ориентаций обучающихся, – пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования. – Анализ полученных данных будет направлен на оценку результативности воспитательной работы в различных группах школ, выявление факторов риска, связанных с низкими результатами воспитания, определение затруднений при повышении качества школьного климата».

Подобные исследования проводятся ежегодно. Отчеты затем публикуются на сайте Федерального института оценки качества образования (ФИОКО). Они содержат общие сведения, поскольку анкетирование проводится на условиях анонимности. Так, в 2023 году инструментарий исследования был разработан для характеристики таких аспектов, как сформированность ценностных ориентаций обучающихся и оценка школьного благополучия участниками образовательного процесса. В качестве показателей школьного благополучия оценивались психологическая безопасность образовательной среды, субъективное благополучие школьников, распространенность и поддержка форм девиантного поведения среди обучающихся.

Для оценки были разработаны анкеты для всех групп участников исследования, включающие утверждения, сгруппированные в индексы. В прошлом году исследование НИКО проводилось среди обучающихся 8-х и 10-х классов, родителей, классных руководителей, учителей и представителей администраций школ. Итоговый объем анализируемой выборки тогда составил 36 123 обучающихся из 525 школ, расположенных в 60 регионах РФ. Также в опросе год назад приняли участие 9222 учителя, 1788 классных руководителей и 30 778 родителей.

Отметим, что выборка НИКО не является репрезентативной на уровне отдельных регионов или отдельных муниципальных образований. Для построения выборки по итогам исследований используется модель случайной стратифицированной выборки с частичным квотированием по видам и типам школ. Проводится учет типа населенного пункта, инфраструктурного (дороги, магазины, музеи и т.д.) и образовательного (наличие вблизи школы организаций дополнительного образования) окружения.

«Знакомство с материалами данных отчетов рекомендуется широкому кругу специалистов в области образования: директорам и заместителям директоров, классным руководителям и учителям общеобразовательных предметов, представителям муниципальной и региональной системы образования, прежде всего для организации профилактической работы», – отметили в Региональном центре оценки качества образования.

ИА «Орелград»