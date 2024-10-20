Материальную помощь пострадавшим от ЧС во Мценске ограничили

Власти города утвердили порядок расходования средств резервного фонда.

Глава Мценска Николай Кочетаев утвердил порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации. Документ также регламентирует осуществление контроля за использованием указанных средств и отчетность об их использовании. Размер резервного фонда устанавливается решением Мценского городского Совета народных депутатов о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Он не может превышать 1 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов бюджета.

Резервный фонд создается для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для ликвидации последствий террористических актов. За счет резервного фонда предусмотрено оказание единовременной материальной помощи жителям города, чьи дома были разрушены или серьезно повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Правда, размер материальной помощи в данном случае ограничен – он не может превышать 100 тысяч рублей.

Средства резервного фонда разрешено направлять на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации и частичное погашение расходов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации; на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на территории города; на приобретение материальных ресурсов (доставка и кратковременное хранение) для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан; на развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более 1 месяца.

Тратить их можно и на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования, и ликвидацию их последствий. Предусмотрено резервное финансирование «непредвиденных расходов, не имеющих регулярного характера, по решению вопросов, отнесенных к компетенции города Мценска, не учтенных в составе расходов бюджета». Средства резервного фонда предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе.

ИА «Орелград»