Реклама. Рекламодатель – АО «ДОМ.РФ». ИНН 7729355614.

Материальную помощь пострадавшим от ЧС во Мценске ограничили

20.10.2024 | 14:00 Новости, Общество

Власти города утвердили порядок расходования средств резервного фонда.

Фото: ИА «Орелград»

Глава Мценска Николай Кочетаев утвердил порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации. Документ также регламентирует осуществление контроля за использованием указанных средств и отчетность об их использовании. Размер резервного фонда устанавливается решением Мценского городского Совета народных депутатов о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Он не может превышать 1 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов бюджета.

Резервный фонд создается для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для ликвидации последствий террористических актов. За счет резервного фонда предусмотрено оказание единовременной материальной помощи жителям города, чьи дома были разрушены или серьезно повреждены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Правда, размер материальной помощи в данном случае ограничен – он не может превышать 100 тысяч рублей.

Средства резервного фонда разрешено направлять на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации и частичное погашение расходов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации; на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на территории города; на приобретение материальных ресурсов (доставка и кратковременное хранение) для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан; на развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более 1 месяца.

Тратить их можно и на предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения муниципального образования, и ликвидацию их последствий. Предусмотрено резервное финансирование «непредвиденных расходов, не имеющих регулярного характера, по решению вопросов, отнесенных к компетенции города Мценска, не учтенных в составе расходов бюджета». Средства резервного фонда предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования