В Орле изъяли из оборота табак, косметику и обувь

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

В Орловской области с начала текущего года по результатам контрольных мероприятий выявлено 60 партий пищевых продуктов, не соответствующих установленным гигиеническим нормативам, а также без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Из реализации было изъято 128 килограммов такой продукции. Также за отчетный период времени было изъято из оборота 806 пачек табачных изделий, 134 единицы парфюмерно-косметической продукции и 255 изделий легкой промышленности, в том числе обуви.

Такие данные озвучило Управление Роспотребнадзора по Орловской области, сотрудники которого за выявленные нарушения в сфере технического регулирования составили 54 протокола об административных правонарушениях. По результатам их рассмотрения было вынесено 36 постановлений о привлечении виновных к административной ответственности. Общая сумма штрафов для них составила 1,586 миллиона рублей. Еще по 13 постановлениям виновные получили штрафы на общую сумму 460 тысяч рублей с конфискацией продукции на сумму 452,4 тысячи рублей.

Что касается причин изъятия из оборота продукции, то основными из них стали: несоответствие маркировки (информации, нанесенной на этикетку продукта) требованиям технических регламентов Таможенного союза; отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов; истечение срока годности пищевой продукции. В Управлении Роспотребнадзора добавили, что в этом году также было выдано 41 предписание об устранении нарушений требований технических регламентов Таможенного союза, 20 предписаний о разработке программы мероприятий по предотвращению вреда и два предписания о приостановке реализации продукции.

ИА «Орелград»