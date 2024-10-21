В Орловской области выросла младенческая смертность

В этом году в регионе 19 детей не прожили и 12 месяцев.

Орелстат оценил текущую демографическую ситуацию в Орловской области. Как и в предыдущие периоды времени, в январе-июле 2024 года она характеризовалась процессом естественной убыли населения. Общее количество умерших граждан превысило число родившихся в 2,5 раза. Так, количество умерших орловцев увеличилось на 154 человека, или на 2,4 процента относительно января-июля 2023 года, и составило 6631 человека. Обращает на себя внимание факт роста уровня младенческой смертности.

За отчетный период времени в Орловской области скончались 19 детей, умерших в возрасте до одного года. За аналогичный период времени 2023 года было зарегистрировано 13 таких смертей. Таким образом, уровень младенческой смертности увеличился в 1,5 раза. На каждую 1000 родившихся живыми детей в этом году приходится в среднем по 7,1 случая смерти, в то время как годом ранее показатель составлял 4,6 случая смерти на каждую 1000 родившихся живыми детей.

В целом число родившихся в Орловской области в январе-июле 2024 года увеличилось на 18 человек, или на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, и составило 2681 человека. Непосредственно в областном центре за отчетный период времени родилось 1074 человека и умерло 2663 человека. Число умерших превысило число родившихся в 2,5 раза, в этом отношении статистика Орла не отличается от общерегиональной статистики.

По оценке Орелстата, численность постоянного населения Орловской области по состоянию на 1 января 2024 года составляла 692,5 тысячи человек, в том числе городское – 460,8 тысячи человек (67 процентов), сельское – 231,7 тысячи человек (33 процента).

По прогнозам аналитиков, общий коэффициент рождаемости в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличится на 1,2 процента и составит 6,7 промилле, причем эксперты считают, что тенденция получит свое продолжение и в последующие годы. Так, коэффициент рождаемости в 2027 году прогнозируется уже в 7,2 промилле. Общий коэффициент смертности в 2024 году составит 15 промилле, или 95,5 процента к уровню 2023 года. Ожидается, что в 2025-2027 годах он составит 12,5-14,2 промилле.

ИА «Орелград»