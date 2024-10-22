Губернатор дал двое суток на проблемы с отоплением

22.10.2024 | 12:00 ЖКХ, Новости

Ответственным назначен глава Департамента ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Сергей Латынин.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Накануне во время последнего прямого эфира Андрея Клычкова в соцсетях тема проблем с отоплением стала главной. Орловцы буквально завалили главу региона адресами и жалобами.

Впрочем, Клычков переадресовал все сообщения руководителю Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Сергею Латынину. При этом губернатор дал ему на решение проблем «максимум двое суток».

«Отговорки уже не принимаются, необходимо дорабатывать уже до завершающей стадии», – объявил Клычков.

Ранее на заседании в областной администрации Латынин заявил, что в Орле не отапливается только один дом — по улице Чечневой, 1. Сам Клычков, уже во время прямого эфира, указал, что по области тепло пришло в 4332 многоквартирных дома, а также на 499 объектов здравоохранения, в 344 школы и в 250 детсадов. В области запустили 1251 котельную.

Также в Орловской области действует горячая линия по проблемам с отоплением. Звонки принимаются на номер 8-909-226-65-39.

ИА «Орелград»


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