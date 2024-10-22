Стартовал поиск подрядчика для Западного обхода Орла

Максимальная стоимость госзакупки составляет около 15,5 миллиардов рублей.

Такая информация размещена на официальном портале Госзакупок. Заказчиком работ выступает Управление автомобильной магистрали «Москва – Харьков».

Начальная (максимальная) стоимость работ — 15 миллиардов 486 миллионов 594 тысяч 757 рублей. За эти или меньшие деньги подрядчик должен будет отремонтировать участок федеральной трассы «Крым» и построить объездную дорогу между магистралями «Крым» и Р-120 («Орёл — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь»).

Согласно условиям закупки, работы стартуют 15 марта следующего года и завершаются 31 октября 2028-го. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 10 ноября того же года.

Заявки принимаются по 2 ноября текущего года.

Напомним, речь идёт о строительстве четырёхполосной дороги длиной в 16 километров 340 метров. Она пройдёт по территориям Орловского муниципального округа и Урицкого района.

ИА «Орелград»