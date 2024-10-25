Орловский губернатор сообщил о ещё одном сбитом БПЛА

По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Андрей Клычков, который сейчас находится в Белоруссии с рабочим визитом, написал в соцсетях, что над территорией Орловской области сбиты три БПЛА. Ранее Минобороны сообщило о двух, сбитых в период с 13:30 до 14:15.

«Пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы», – написал Клычков.

Также губернатор напомнил, что в приложении МЧС России всем пользователям нашего региона приходят push-уведомления об опасности атаки БПЛА. Они приходят заблаговременно.

«Настоятельно рекомендую установить приложение на свои телефоны», – указал глава региона.

ИА «Орелград»