Орловский губернатор сообщил о ещё одном сбитом БПЛА

25.10.2024 | 15:30 Важное, Новости, СВО

По его словам, пострадавших и повреждений нет.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Андрей Клычков, который сейчас находится в Белоруссии с рабочим визитом, написал в соцсетях, что над территорией Орловской области сбиты три БПЛА. Ранее Минобороны сообщило о двух, сбитых в период с 13:30 до 14:15.

«Пострадавших и повреждений нет, на месте происшествия работают оперативные службы», – написал Клычков.

Также губернатор напомнил, что в приложении МЧС России всем пользователям нашего региона приходят push-уведомления об опасности атаки БПЛА. Они приходят заблаговременно.

«Настоятельно рекомендую установить приложение на свои телефоны», – указал глава региона.

ИА «Орелград»


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