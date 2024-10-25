Орловский облсуд не пощадил риелторов-мошенников

Преступная группа похитила у граждан 92 миллиона рублей.

Первоначально дело рассматривалось в Заводском районном суде Орла. На скамье подсудимых оказались четверо граждан. Всех их признали виновными в мошенничестве, причём совершённом организованной группой и в крупном размере.

Преступники действовали с 2014 по 2018 годы. Они похищали средства граждан, имевших неосторожность обратиться в ООО «ДОН — Дом Орловской недвижимости».

Организация должна была бронировать и приобретать для них жильё. Однако мошенники распоряжались полученными деньгами по своему усмотрению. В итоге от них пострадали 62 гражданина, потерявшие, в общей сложности, около 92 миллионов рублей.

Суд дал фигурантам от 5 до 7 лет колонии общего режима, а также оштрафовал на суммы от 600 до 800 тысяч рублей.

Осуждённые попытались обжаловать это решение. Однако областная инстанция оставила первый приговор без изменений. Теперь он вступил в силу, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Дело возбуждалось на основании результатов оперативной и розыскной деятельности Управлений ФСБ и УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»