Лихорадка Западного Нила поселилась в Орловской области

Зафиксировано первое заражение на территории региона.

О новой для Орловщины инфекции рассказал на совещании в администрации области 28 октября глава Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев. В этом году на территории региона впервые выявлена передача местных случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Зоонозная природно-очаговая вирусная инфекция с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя протекает у человека подобно гриппу, но в тяжелых случаях ведет к поражению центральной нервной системы.

Вопрос организации противоэпидемических мероприятий на территории Орловской области в отношении данного заболевания в августе был рассмотрен на заседании областной межведомственной комиссии. Управлением организовано дополнительное мониторинговое обследование населения и переносчиков. Департаментом здравоохранения были проведены семинары с медицинскими работниками по вопросам диагностики и лечения лихорадки Западного Нила. Основные профилактические мероприятия – снижение численности переносчиков инфекции и применение средств индивидуальной защиты от укусов комаров и клещей.

«Необходимо на следующий год запланировать мероприятия по ларвицидным обработкам водоемов, вблизи которых расположены медицинские организации, организации отдыха детей и их оздоровления, санатории, а также зоны отдыха населения», – сказал Александр Румянцев.

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) протекает у человека в виде острого лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации. Возбудитель – вирус Западного Нила (ВЗН) – хорошо сохраняется в замороженном и высушенном состоянии. Основными источниками и резервуарами ВЗН в природе являются птицы, переносчиками – комары, клещи. Заражение человека происходит при укусах кровососущих. Для ЛЗН характерна летне-осенняя сезонность, связанная с периодом активности переносчиков. Восприимчивость человека к ВЗН высокая. У большинства инфицированных (до 80%) заболевание протекает бессимптомно. Поражение нервной системы наблюдается редко. Специфические методы лечения ЛЗН в настоящее время отсутствуют, проводится симптоматическая терапия.

ИА “Орелград”