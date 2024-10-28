Грызуны все чаще заражают орловцев мышиной лихорадкой

Случаи инфицирования зарегистрированы в 14 муниципальных образованиях Орловской области.

Наблюдается рост заболеваемости населения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, которая характеризуется системным поражением мелких сосудов, что может приводить к развитию острых почечных недостаточностей. Об этом на совещании в администрации области 28 октября рассказал глава Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев. Заболеваемость ГЛПС на 100 тысяч населения за девять месяцев 2024 года составила 3,28 случая. С 2020 по 2022 было меньше единицы. Скачок произошел в 2023.

Резервуаром возбудителя являются мышевидные грузины. Случаи инфицирования зарегистрированы в 14 муниципальных образованиях. Эпидемиологическое неблагополучие по ГЛПС отмечено на территории Болховского, Глазуновского, Кромского, Мценского, Урицкого, Сосковского, Шаблыкинского, Хотынецкого районов, Орловского муниципального округа, города Орла. Люди заражаются по месту жительства и дачных участках при проведении уборки и работе в саду.

«Осенняя миграция грызунов в помещения способствует росту заболеваемости в осенне-зимний период. Управление считает необходимым активизировать работу по информированию населения о мерах профилактики. Кроме этого, сельскохозяйственным организациям и предприятиям пищевой промышленности необходимо обеспечить проведение дератизационных работ в производственных и складских помещениях», – подчеркнул Александр Румянцев.

Мышиная лихорадка — серьезное заболевание, требующее своевременного обращения за медицинской помощью для предотвращения осложнений и сохранения здоровья. Пути передачи: вдыхание пыли, содержащей выделения грызунов; употребление воды, продуктов, загрязненных мышами; при контакте с инфицированными экскрементами через поврежденную кожу, слизистую оболочку глаза и т.д. Симптомы напоминают грипп: повышение температуры, ломота, озноб, слабость. Далее могут последовать тошнота, рвота, отечность, вздутие живота, боли в области поясницы.

ИА “Орелград”