На Орловщине пройдёт казачий фестиваль воинских искусств

28.10.2024 | 10:51 Новости, Общество

Победитель получит шашку.

Фото: vk.com/id622622668

Об этом в соцсетях рассказал атаман Орловского казачьего округа Великого братства казачьих войск Павел Акулов.

Первый межрегиональный фестиваль по традиционным казачьим воинским искусствам пройдёт на конном дворе «Вязки» 3 ноября, в ближайшее воскресенье. Всё начнётся в 11 часов.

Прибыть на мероприятия из Орла можно как самостоятельно, так и с помощью специального автобуса. Он отправится от КДЦ «Металлург» в 10 часов, но сможет забрать только 45 первых посетителей. Обратный рейс запланирован на 16 часов. Воспользоваться автобусом можно бесплатно.

В программе фестиваля – соревнования по рубке казачьей шашкой, разборке и сборке автомата Калашникова и макета пистолета Макарова, стрельба из лука и пневматической винтовки, метание ножей. Также запланировано выступление фольклорных коллективов. Будет работать ярмарка. Кроме того, можно будет подкрепить силы солдатской кашей.

Главным призом станет шашка с соответствующей гравировкой.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: vk.com/id622622668
Фото: vk.com/id622622668

ИА «Орелград»


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