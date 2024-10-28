За неделю на Орловщине обокрали три гаража

Полиция просит владельцев усилить меры безопасности.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Кражи произошли в Северном районе Орла, Ливенском районе и Мценске. В первом случае преступники подобрали ключ к замку, во втором вскрыли гараж «схожим способом», а в третьем просто взломали его.

Пострадали владельцы — соответственно, 56-летний, 52-летний и 43-летний мужчины. В Орле добычей преступников стал электроинструмент, под Ливнами — комплект зимних шин и триммер, во Мценске — также «резина».

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «кража».

Полиция просит владельцев гаражей не забывать про меры профилактики. В первую очередь, это касается запорных устройств. «Анализ показывает, что практически каждый второй хозяин гаража использует замок устаревшего типа», – отметили в пресс-службе.

Также следует уделить внимание общим вопросам безопасности в гаражно-строительном кооперативе. Часто здесь нет ни отдельных въездов, ни шлагбаумов, ни охраны, ни освещения, ни видеонаблюдения. В итоге преступники проникают в ГСК беспрепятственно и действуют, ничего не опасаясь.

Кроме того, полиция рекомендует оградить стены внутри гаража металлической решеткой. Это также станет серьёзным препятствием для воров.

ИА «Орелград»