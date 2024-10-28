Орловский губернатор поручил привить всех учителей

Исключения допустимы только по медицинским показаниям.

Две «крайние точки» в обеспечении эпидемиологического благополучия в регионе Андрей Клычков поставил на совещании 28 октября. Глава региона поручил проверить, как в каждой школе организован утренний фильтр и термоконтроль, чтобы не допускать к занятиям детей с признаками заболевания.

«Второй момент – это вакцинация педагогического состава в том числе. Прошу просто до 100% довести. У нас исключением может быть только лишь медицинские показания. Мы несколько отстаем, потому что в начале ноября вакцинация – это уже несколько поздно. Те, кто контактирует каждый день с детьми, должны быть в первую очередь вакцинированы, чтобы не становиться разносчиками инфекции и самим не болеть. Раз человек выбрал работу с детьми, с большими коллективами, он должен понимать свою ответственность», – заявил Андрей Клычков

Глава Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев сообщил, что в регион поставлен весь объем противогриппозных вакцин. Привито более 208 тысяч человек. Охват вакцинацией составил свыше 30% от численности населения региона. Румянцев обратил внимание на недостаточный темп иммунизации против гриппа детей дошкольного возраста, беременных женщин, студентов и призывников. Кроме этого, медицинским организациям необходимо активизировать работу в пунктах временного размещения. Особое внимание специфической профилактике необходимо уделять руководителям птицеводческих и свиноводческих хозяйств. Вакцинация против гриппа сотрудников данных предприятий организована не на должном уровне – всего лишь 17% от их общей численности. Также необходимо обезопасить подопечных соцзащиты, которые получают услуги на дому. Необходимо организовать работу выездных бригад, подчеркнул Александр Румянцев.

ИА “Орелград”