Орёл посетит детская писательница Сания Шавалиева

28.10.2024 | 14:50 Культура, Новости

Встреча с ней состоится 30 октября.

Здание библиотеки имени Пришвина. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В 14 часов всех желающих будут ждать в Орловской областной детской библиотеке имени Пришвина (на Московской, 28).

Сания Шавалиева родилась в Пермской области в 1964 году. Окончила Ижевский механический институт и Высшие литературные курсы Литературного института имени Горького. Живёт в Москве.

Наиболее знаменитые детские книги Шавалиевой – «Сумовёнок», «Шушпанки», «Конкурс красоты для пугал», «Театр на коленке». Различные произведения писательницы классифицируют как сказки, городское фэнтези или прозу, предназначенную для подростков.

Также Шавалиева пишет и для взрослых. Значительный интерес вызвала её книга «Жёлтый ценник», посвящённая эпохе девяностых.

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования