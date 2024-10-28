Орёл посетит детская писательница Сания Шавалиева

Встреча с ней состоится 30 октября.
В 14 часов всех желающих будут ждать в Орловской областной детской библиотеке имени Пришвина (на Московской, 28).
Сания Шавалиева родилась в Пермской области в 1964 году. Окончила Ижевский механический институт и Высшие литературные курсы Литературного института имени Горького. Живёт в Москве.
Наиболее знаменитые детские книги Шавалиевой – «Сумовёнок», «Шушпанки», «Конкурс красоты для пугал», «Театр на коленке». Различные произведения писательницы классифицируют как сказки, городское фэнтези или прозу, предназначенную для подростков.
Также Шавалиева пишет и для взрослых. Значительный интерес вызвала её книга «Жёлтый ценник», посвящённая эпохе девяностых.
Возрастное ограничение: 6+
ИА «Орелград»