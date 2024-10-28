В Заводском районе Орла пересчитают плату за отопление

28.10.2024 | 16:15 ЖКХ, Новости

Об этом сообщили в АО «Орёлгортеплоэнерго».

Фото: Михаил Вдовин

Пересчёт коснётся не всех жителей. Новые счета выставят тем, кто прописан в 907, 908, 909 и 211 кварталах.

Плату за услугу пересчитают за период с 11 октября – и до установления нормативной температуры. «Для осуществления перерасчёта по отоплению необходимо предоставить акты о несоответствующем качестве коммунальной услуги», — отметили в «Орёлгортеплоэнерго».

Сегодня официально завершились работы по реконструкции котельной на улице Кромской, которая обеспечивает теплом 909 квартал. Ремонт другой котельной, расположенной на Авиационной улице, должен финишировать к 15 ноября. Согласно контрактам, реконструкции надо было окончить к 1 и 15 октября.

Ранее стало известно, что сирота из 909 квартала пожаловалась на холод в квартире главе СКР Александру Бастрыкину.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования