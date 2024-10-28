В Заводском районе Орла пересчитают плату за отопление

Об этом сообщили в АО «Орёлгортеплоэнерго».

Пересчёт коснётся не всех жителей. Новые счета выставят тем, кто прописан в 907, 908, 909 и 211 кварталах.

Плату за услугу пересчитают за период с 11 октября – и до установления нормативной температуры. «Для осуществления перерасчёта по отоплению необходимо предоставить акты о несоответствующем качестве коммунальной услуги», — отметили в «Орёлгортеплоэнерго».

Сегодня официально завершились работы по реконструкции котельной на улице Кромской, которая обеспечивает теплом 909 квартал. Ремонт другой котельной, расположенной на Авиационной улице, должен финишировать к 15 ноября. Согласно контрактам, реконструкции надо было окончить к 1 и 15 октября.

Ранее стало известно, что сирота из 909 квартала пожаловалась на холод в квартире главе СКР Александру Бастрыкину.

ИА «Орелград»