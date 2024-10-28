909 квартал Орла сегодня должен получить горячую воду и свое тепло

28.10.2024 | 11:13 ЖКХ, Новости

Планируется пуск котельной после реконструкции.

О ходе работ на совещании в администрации региона 28 октября рассказал мэр Юрий Парахин. Сейчас действует резервный сценарий подачи, но по нему огромное количество вопросов.

«Вчера разожгли котел, выполнили пусконаладочные работы. Сегодня, ориентировочно в 10-11 часов, подрядная организация начнет подачу теплоносителя в сеть», – сообщил Юрий Парахин об объекте на улице Кромской.

Также Юрий Парахин проинформировал, что после пуска в 909 квартале, будут улучшены показатели и по горячему водоснабжению, и по теплоснабжению в том числе в 908, котельная которого выручала соседей.  Котельная на улице Авиационной после 15 ноября выйдет на пуско-наладку и будет запущена, уточнил мэр.

ИА “Орелград”


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