В зону СВО отправили три бани-бочки

Это улучшит бытовые условия наших бойцов.

Как рассказали в пресс-службе орловского облсовета, бани-бочки приобрели совместными усилиями. Свой вклад внесли общественные организации региона. Однако наиболее весомую помощь оказал директор ЗАО «Славянское», депутат Орловского областного Совета Дмитрий Пониткин.

«Искренне благодарю за оказываемую помощь представителей регионального отделения «Народного фронта», предпринимателей и всех, кто живет по одному принципу: «Все для фронта, все для победы!», — высказался по этому поводу спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

Бойцы, которым предстоит доставить автомобили с ценным грузом в расположение частей, также поблагодарили за помощь орловское отделение «Народного фронта» (в лице его руководителя, депутата областного совета Владимира Филонова) и всех, кто принимал участие в формирование гуманитарного груза.

«Бани-бочки для нас жизненно необходимы. Они очень помогают нам в холодное и сырое время года поддерживать себя в нужной боевой форме», — отметил военнослужащий с позывным «Добрый».

На данный момент Орловская область отправила в зону проведения СВО сотни тонн гуманитарных грузов.

ИА «Орелград»