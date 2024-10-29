Облсуд раскрыл детали финансовой пирамиды «ДОН»

Аферисты создавали видимость оказания риэлторских услуг.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский областной суд в апелляции рассмотрел дело в отношении финансовой пирамиды с участием фирмы «ДОН – Дом орловской недвижимости». Суд установил, что граждане Кадеева, Полунина, Жаворонков и Черников совершили умышленное тяжкое преступление против собственности, а именно крупное мошенничество. Суд первой инстанции дал фигурантам от 5 до 7 лет колонии общего режима, а также оштрафовал на суммы от 600 до 800 тысяч рублей. Осужденные подали апелляционные жалобы, но областная судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменений.

Пресс-служба Орловского облсуда раскрыла некоторые подробности преступной схемы. Было установлено, что организатором выступила гражданка Кадеева. По версии следствия и суда, она, «имея корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана (а именно: денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести в собственность квартиры, расположенные в строящихся многоквартирных жилых домах) решила создать и возглавить организованную преступную группу».

Группа начала действовать в сентябре 2014 года и занималась преступной деятельностью до 21 апреля 2018 года. За это время ее жертвами стали 62 гражданина, у которых мошенники сумели выманить 92 607 860 рублей. В облсуде уточнили, что Кадеева разработала преступный план хищения чужого имущества под видом оказания риэлтерских услуг в приобретении квартир от застройщиков якобы по заниженной цене.

Под предлогом получения прибыли от вложения денежных средств обманутые граждане предоставляли ей некие «займы», которые фирма якобы вкладывала в выгодные инвестиционные проекты, гарантирующие получение прибыли. Однако это не соответствовало действительности, говорят в облсуда, поскольку в основе преступной деятельности находился принцип «финансовой пирамиды». То есть под видом инвестирования денежных средств граждан в проекты, приносящие прибыль, мошенники деньги похищали.

«Подсудимые действовали по заранее разработанной мошеннической схеме, размещая в сети «Интернет» недостоверную информацию о продаже квартир по заниженной цене, чем вводили в заблуждение неопределенный круг потенциальных потерпевших, – следует из информации Орловского облсуда. – «Обработка» клиентов ООО «ДОН» осуществлялась Кадеевой и Полуниной путем личного общения и убеждения в законности и выгодности внесения денежных средств для приобретения квартир со скидкой».

Жаворонков выступал в роли представителя организации- «подрядчика» и периодически «подыгрывал» Кадеевой, чтобы произвести впечатление на очередного клиента и тем самым его обмануть. Черников тоже был подсадной уткой – он выступал в роли «добросовестного приобретателя» и собственника оформленных на него и иных лиц жилых помещений. Данный гражданин вынуждал обманутых клиентов повторно оплатить фактически приобретенное ими жилье.

ИА «Орелград»