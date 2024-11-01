Бизнесмена, владеющего заводом на Орловщине, подозревают в связях с иноагентами

1.11.2024 | 15:10 Новости, Происшествия

Федеральное издание «Известия» провело свое расследование.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

СМИ указывает на связи московского бизнесмена новосибирского происхождения Александра Казаченко с деятелями внесистемной оппозиции. Активы группы компаний «Алсико», владельцем которого значится мужчина, есть в Орловской области в Хотынецком районе.

По данным «Известий»,  Александр Казаченко связан с рядом сбежавших из России политиков. В их числе экс-депутат Госдумы Илья Пономарев* (признан иноагентом).  В ФСБ России заявили, что он с 2014 года активно поддерживает украинский режим и принимает участие в деятельности антироссийских объединений. При этом Россию политик покинул в 2015 после возбуждения дела о растрате средств фонда «Сколково». СМИ, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщает, что Александр Казаченко может быть одним из предпринимателей, финансировавших деятельность скандального политика.

Есть основания предполагать, что средства, выведенные из производства в Орловской области, переводились Пономареву для осуществления его антироссийской деятельности, приводят слова  собеседника «Известия».

Илья Пономарев  живет в Киеве. Он заочно арестован и объявлен в розыск. По данным Федеральной службы безопасности  России, политик связан с деятельностью украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России»**, публично поддерживает «Русский добровольческий корпус»**.

Также «Известия» утверждают, что Александр Казаченко мог быть одним из спонсоров The Insider, его владельца и главного редактора Романа Доброхотова (издание и руководитель лично включены в список иноагентов, также журналист заочно арестован Лефортовским судом Москвы).  Ресурс используется для публикации спорных расследований, в том числе касающихся главы государства и членов его семьи.

* Включен в перечень террористов и экстремистов. Приговорен к десяти годам лишения свободы за призывы к терроризму и фейки о Вооруженных силах России. 

** Организации объединения, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.

ИА “Орелград”


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